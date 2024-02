Vládu Severného Írska bude viesť republikánka Michelle O'Neillová

Belfast 3. februára (TASR) - Prvou ministerkou vlády Severného Írska sa v sobotu stala Michelle O'Neillová z republikánskej strany Sinn Féin. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že je to vôbec prvýkrát, čo nacionalista podporujúci zjednotenie Írska povedie v Spojenom kráľovstve vládu s prenesenými právomocami.



O'Neillovej vymenovanie za predsedníčku vlády zhromaždením Severného Írska prišlo po obnovení deľby moci v provincii po tom, ako najväčšia probritská Demokratická unionistická strana (DUP) ukončila svoj dvojročný bojkot.



Severné Írsko nemalo fungujúcu vládu od februára 2022, keď DUP začala na protest proti pobrexitovým obchodným dohodám bojkotovať regionálny parlament. Návrat do vlády s nacionalistickou stranou Sinn Féin strana DUP opakovane odmietala.



K zmene postoja DUP došlo po tom, čo vláda Spojeného kráľovstva minulý týždeň dala politikom Severného Írska čas do 8. februára, aby buď obnovili paralyzovanú vládu v Belfaste, alebo sa uchádzali mandát voličov v nových voľbách.



Po zrušení bojkotu zo strany DUP poslanci parlamentu Severného Írska v sobotu obnovili činnosť svojho zákonodarného zhromaždenia s prenesenými právomocami a vymenovali O'Neillovú za prvú ministerku (predsedníčku vlády).



Na schôdzi parlamentu budú vymenovaní aj ďalší členovia kabinetu.



Podľa Veľkopiatkovej - alebo Belfastskej - dohody z roku 1998, ktorá ukončila tri desaťročia sektárskeho násilia v Severnom Írsku, sú si posty prvého ministra a zástupcu prvého ministra rovné, pokiaľ ide o právomoci.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti poznamenala, že nominácia O'Neillovej na premiérsky post predstavuje posun k novej generácii pragmatickejších írskych nacionalistov, ktorí nie sú priamo spojení s desaťročia trvajúcim konfliktom v Severnom Írsku.



Fakt, že vládu entity s protestantskou väčšinou bude viesť zástupkyňa katolíckeho náboženstva, je podľa Reuters "nesmierne symbolický": odráža nielen postavenie Sinn Féin ako najväčšej a momentálne najsilnejšej strany Severného Írska - bývalého politického krídla Írskej republikánskej armády (IRA) -, ale aj meniacu sa demografiu, odkedy bol Írsky ostrov v roku 1921 rozdelený na dva samosprávne celky.



Táto 47-ročná politička je dezignovanou premiérkou od mája 2022, keď sa Sinn Féin po voľbách do 90-členného zhromaždenia stala najväčšou stranou v zákonodarnom zbore. O'Neillová však svoju funkciu nemohla prebrať pre bojkot zo strany DUP.