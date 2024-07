Vládu v Bulharsku sa nepodarilo vytvoriť, zostáva posledný tretí pokus

Sofia 22. júla (TASR) - V Bulharsku sa ani na druhý pokus nepodarilo vytvoriť novú vládu. Koalíciu centristickej aliancie Pokračujeme v zmene - Demokratické Bulharsko (PP-DB) totiž v jednokomorovom parlamente nepodporilo dosť poslancov. Krajina je tak čoraz bližšie k ďalším predčasným voľbám - od apríla 2021 už siedmym, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Začiatkom júla so snahou o vytvorenie vlády neuspela ani stredopravicová aliancia tvorená stranami Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a Zväz demokratických síl (SDS). Tá síce v júnových predčasných voľbách zvíťazila, v 240-člennom Národnom zhromaždení však získala len 68 mandátov a nepodarilo sa jej zaistiť si dostatočnú podporu ďalších strán.



Júnové voľby, ktoré sa konali paralelne s voľbami do Európskeho parlamentu, boli v Bulharsku už šiestymi za posledné tri roky. Vyvolal ich marcový rozpad tzv. neformálnej vládnej koalície pozostávajúcej práve zo zmienených dvoch aliancií GERB-SDS a PP-DB.



Prezident Rumen Radev má teraz sedem dní na to, aby zostavením vlády poveril tretí a posledný subjekt. V prípade ďalšieho neúspechu sa v krajine budú musieť konať nové voľby, ktorých termín by tak zrejme pripadol na jeseň. Do zostavenia novej vlády riadi krajinu dočasný kabinet.