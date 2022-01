Vlády Bulharska a Severného Macedónska sa zišli na rokovaní v Sofii

Sofia 25. januára (TASR) - Vlády Bulharska a Severného Macedónska sa v utorok v Sofii stretli na spoločnom zasadnutí s cieľom zlepšiť vzťahy oboch krajín, ktoré sú poznamenané ich dlhoročným sporom a sú ešte stále napäté po tom, čo Bulharsko zablokovalo snahu svojho balkánskeho suseda o vstup do Európskej únie. Informovala o tom agentúra AFP.



Stretnutie oboch vlád sa uskutočnilo týždeň po tom, čo bulharský premiér Kiril Petkov navštívil Severné Macedónsko a dohodol sa s tamojším premiérom Dimitarom Kovačevským, že budú pracovať na prekonaní sporov. Obaja premiéri aj v utorok potvrdili toto svoje odhodlanie s tým, že obnovenie dialógu je v záujme oboch štátov.



Petkov zdôraznil, že dobré susedské vzťahy by mali byť stredobodom úsilia. Priznal, že existujú problémy, ktoré boli v posledných rokoch "odsúvané na vedľajšiu koľaj". "Musíme toho veľa dobehnúť, ale dúfam, že sa to stane rýchlo," vyhlásil podľa AFP.



Petkov a Kovačevski oznámili vytvorenie pracovných skupín na riešenie problémov, akými sú obchod, investície a cezhraničná infraštruktúra.



Ako upozornila agentúra AFP, v súčasnosti medzi oboma krajinami neexistuje žiadne železničné ani letecké spojenie.



Tlejúci spor medzi oboma krajinami vyplával na povrch v roku 2020 po tom, čo Bulharsko ako členská krajina EÚ vetovalo začiatok oficiálnych prístupových rokovaní svojho menšieho suseda s Úniou. Sofia argumentovala tým, že sa Skopje nedržalo častí priateľskej dohody z roku 2017 – najmä čo sa týka spoločnej histórie a jazyka.



Tento krok vyvolal hlboké pobúrenie v Severnom Macedónsku, ktoré len nedávno vyriešilo podobný dlhoročný spor s ďalším susedným štátom a členom EÚ – Gréckom. Na základe dohody s Aténami krajina zmenila svoj názov z predchádzajúceho "Macedónsko", o ktorom Grécko tvrdilo, že naznačuje nároky na jeho vlastné územie i históriu.



Jablkom sváru medzi Sofiou a Skopje je aj osud bulharskej menšiny v Severnom Macedónsku. Sofia žiada, aby bola ústavne uznaná ako ostatné menšiny v krajine – odmieta však argument svojho suseda, že existuje aj macedónska menšina v Bulharsku.



Agentúra AFP pripomenula, že v rôznych fázach svojho úsilia o vstup do EÚ je momentálne šesť krajín západného Balkánu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko.