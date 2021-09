Vlajka Talibanu veje nad afganským palácom na 20. výročie útokov

Kábul 11. septembra (TASR) - Vlajka radikálneho hnutia Taliban veje nad afganským prezidentským palácom v hlavnom meste Kábul v rovnaký deň, keď si Spojené štáty a svet pripomínajú 20. výročie teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001. V sobotu to napísala tlačová agentúra AP.



Okrúhle výročie si svet pripomína len niekoľko týždňov po chaotickom odchode amerických vojakov z Afganistanu, ktorí v krajine pôsobili 20 rokov, a po nečakanom návrate Talibanu k moci. Hnutie prvýkrát vládlo v rokoch 1996-2001. Práve vtedy hnutie poskytovalo na afganskom území útočisko moslimskej teroristickej sieti al-Káida a jej zakladateľovi Usámovi bin Ládinovi, ktorý sa so svojou organizáciou prihlásil k zodpovednosti za útoky z 11. septembra. USA následne v rámci boja proti terorizmu podnikli inváziu do Afganistanu a zvrhli vládu fundamentalistického Talibanu.



Vlajku Talibanu vztýčili v piatok a nad prezidentským palácom v Kábule ju bolo vidieť viať aj v sobotu.



USA si práve v sobotu pripomínajú 20. výročie útokov unesenými lietadlami na spomienkových obradoch na mieste v New Yorku, kde stáli mrakodrapy Svetového obchodného centra (WTC) známe ako Dvojičky, a tiež v Pnetagóne a na poli pri obci Shanksville v štáte Pensylvánia.