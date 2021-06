Vlajkový pochod Jeruzalemom sa zaobišiel bez väčších incidentov

Na snímke účastníci mávajú izraelskými vlajkami počas ultranacionalistického vlajkového pochodu 15. júna 2021 v Jeruzaleme. Foto: TASR/AP

Naftali Bennett, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 16. júna (TASR) - Utorkový pochod izraelských nacionalistov ulicami Starého mesta Jeruzalema sa skončil spoločnou modlitbou jeho účastníkov pri Múre nárekov. Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, podujatie sa zaobišlo bez väčších incidentov.Podľa polície sa na tradičnom, ale kontroverznom pochode zúčastnilo asi 5000 ľudí, ktorých do Jeruzalema pozvážali najmenej z 29 lokalít, vrátane židovských osád v Judsku a Samarsku. Počet účastníkov bol oveľa menší ako v minulých rokoch a pochod bol relatívne pokojný, konštatovala polícia.Po celom jeruzalemskom Starom Meste bolo kvôli pochodu rozmiestnených asi 2000 policajtov a príslušníkov pohraničnej polície privolaných ako posily.Niektoré z ulíc Starého mesta boli prehradené kovovými zátarasami, ktoré mali Palestínčanom brániť dostať sa do oblasti Damaskej brány - vstupu do arabskej štvrti Jeruzalema, kadiaľ podľa pôvodných plánov chceli do Starého mesta vstúpiť účastníci vlajkového pochoduIzraelské bezpečnostné sily boli rozmiestnené aj na Chrámovej hore, kde boli zadržaní najmenej dvaja Palestínčania a ďalších štyroch odtiaľ policajti vykázali.Napriek týmto opatreniam v uliciach východného Jeruzalema pred pochodom izraelských nacionalistov došlo k potýčkam medzi izraelskou políciou a Palestínčanmi. Polícia zadržala 17 z nich pre podozrenie, že do policajtov hádzali kamene a útočili na nich.Utorková demonštrácia sa pôvodne mala konať 10. mája, ale organizátori ju zrušili na protest proti tomu, že polícia zmenila trasu pochodu tak, aby sa vyhla Damaskej bráne, ktorá je kľúčovým vstupom pre palestínskych obyvateľov východného Jeruzalema.V novom termíne sa pochod mal konať minulý štvrtok, ale pre nesúhlas izraelskej polície s vytýčenou trasou bol zrušený.K tomuto rozhodnutiu prispeli aj vyhlásenia radikálneho palestínskeho hnutia Hamas, vládnuceho v palestínskom pásme Gazy, ktoré varovalo, že vlajkový pochod Starým mestom by mohol po nedávnom ozbrojenom konflikte vyvolať novú eskaláciu medzi Arabmi a židmi.Končiaca izraelská vláda premiéra Benjamina Netanjahua minulý týždeň presunula pochod na dnešok. Dátum jeho konania v pondelok večer potvrdila nastupujúca vláda premiéra Naftaliho Bennetta.Organizátori sa totiž podľa The Times of Israel poradili s políciou o najlepšej trase pochodu, ktorého účastníci nemali vstúpiť do Starého mesta cez Damaskú, ale cez Jaffskú bránu a následne sa vydať k Múru nárekov cestou, ktorá obchádza moslimskú štvrť.Vlajkový pochod sa mal pôvodne konať 10. mája, bol však zrušený pre prudkú eskaláciu bezpečnostnej situácie a začatie raketových útokov palestínskych radikálov z pásma Gazy na izraelské mestá, na čo izraelská armáda reagovala útokmi na ciele v pásme Gazy. Toto vzájomné ostreľovanie trvalo 11 dní a skončilo sa uzavretím prímeria, ktoré začalo platiť 21. mája.V Izraeli si vlajkovým pochodom pripomínajú výročie znovuzjednotenia mesta obsadením jeho východnej časti, ku ktorému došlo v roku 1967 počas šesťdňovej vojny s Jordánskom.Ako informovala agentúra AFP, konanie pochodu bolo testom pre novú izraelskú vládu počas jej druhého celého dňa v úrade.Palestínčania tento pochod vnímajú ako provokáciu a aj tento rok v súvislosti s jeho konaním vyhlásili "deň hnevu".