Vlak Eurocity narazil neďaleko Karlštejna do stromu a zablokoval trať

Praha 2. mája (TASR) - Medzinárodný vlak Eurocity v pondelok večer v ČR medzi Prahou a Plzňou narazil do stromu spadnutého na trať. Hasiči museli evakuovať desiatky cestujúcich. TASR správu prevzala zo spravodajského servera Novinky.cz.



Strom padol na trať v ťažko prístupnej oblasti medzi obcami Karlštejn a Zadní Třebání v okrese Beroun v Stredočeskom kraji. Vlak smeroval z Mníchova do Prahy. Na mieste zasahovali hasiči, policajti a záchranári.



Záchranári na mieste prezreli jednu ženu; jej prevoz do nemocnice však nebol nevyhnutný. Hasiči evakuovali niekoľko desiatok ľudí.



Lokomotíva vlaku bola pri nehode mierne poškodená. Prevádzku na trati museli prerušiť v oboch smeroch a pre evakuovaných cestujúcich zabezpečili náhradnú autobusovú dopravu.