Vlak narazil do stáda slonov, zabil sedem z nich a zranil jedno mláďa
V tomto ročnom období, keď sú ryžové polia pripravené na žatvu, sa slony často zatúlajú do ľudských obydlí.
Guváhátí 20. decembra (TASR) - V severovýchodnom indickom štáte Ásam v sobotu v skorých ranných hodinách narazil osobný vlak do stáda slonov, ktoré prechádzalo cez koľaje. Pri zrážke zahynulo sedem divokých slonov ázijských a jedno mláďa utrpelo zranenia, informovali miestne úrady. Pri zrážke neboli hlásené žiadne ľudské obete. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
V tomto ročnom období, keď sú ryžové polia pripravené na žatvu, sa slony často zatúlajú do ľudských obydlí.
