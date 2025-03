Vlak s benzénom v ČR pred vykoľajením prekročil rýchlosť o 55 km/h

Praha 6. marca (TASR) - Nákladný vlak prevážajúci cisterny s toxickým benzénom, ktorý po minulotýždňovej havárii pri obci Hustopeče nad Bečvou začal horieť, prekročil pred vykoľajením najvyššiu dovolenú rýchlosť o približne 55 km/h. Na webe to vo štvrtok oznámila Dráhová inšpekcia, ktorá zisťuje príčiny vzniku nehody, informuje spravodajkyňa TASR.



Inšpektori uviedli, že vo štvrtok dokončili rozbor rýchlomeru nákladného vlaku. Vjazdová návesť na železničnej stanici podľa nich rušňovodičovi prikazovala vojsť do stanice rýchlosťou nanajvýš 40 km/h. "Vlak však túto návesť minul rýchlosťou 95,2 km/h, do výhybiek vošiel rýchlosťou 94,8 km/h a v nich sa vykoľajil. Rýchlosť vlaku pri vykoľajení bola teda o 137 percent vyššia, než bola dovolená," zistila inšpekcia.



Zároveň upozornila, že jej úlohou je len vyšetrovať príčiny a okolnosti vzniku nehody, zodpovednosťou za trestný čin sa nezaoberá. "Vyšetrovanie je na začiatku a v žiadnom prípade nie je na základe zistenia Dráhovej inšpekcie možné konštatovať vinu rušňovodiča, pretože dosiaľ nie je vylúčená ani technická chyba lokomotívy či súpravy."



Minulý týždeň v piatok (28. 2.) došlo pri obci Hustopeče nad Bečvou v Olomouckom kraji k nehode nákladného vlaku. Zo 17 cisterien, ktoré prevážali toxický benzén, sa ich 15 vykoľajilo a postupne začali horieť. Pri nehode sa nikto nezranil. Škody boli predbežne vyčíslené na 225 miliónov korún (takmer deväť miliónov eur), z toho 75 miliónov na infraštruktúre, 50 miliónov na vlaku a 100 miliónov na životnom prostredí. Česká inšpekcia životného prostredia (ČIŽP) v stredu oznámila, že toxický benzén, ktorý pri havárii unikol, zasiahol podzemné vody. Sanácia územia môže podľa odborníkov trvať aj dva roky.