Vlak s europoslancami v pondelok omylom odbočil do Disneylandu

Brusel 16. októbra (TASR) - Desiatky poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí sa v pondelok prepravovali vlakom z Bruselu do Štrasburgu na plenárne zasadnutie tejto inštitúcie, sa omylom ocitlo v Disneylande pri Paríži. Chybu pri presmerovaní spôsobila francúzska národná železničná spoločnosť (SNCF), informuje spravodajca TASR.



Belgická televízna stanica RTBF pripomenula, že hoci spoločnosť Walt Disney Company, ktorá prevádzkuje zábavné parky Disneyland, práve v pondelok oslavuje 100. výročie svojho založenia, presmerovanie vlaku plného europoslancov do Disneylandu s oslavami nemá nič spoločné. Išlo o chybu spôsobenú francúzskymi železnicami.



Vlak, ktorý bol pôvodne vyslaný do Štrasburgu, nechtiac odklonili na parížske letisko Charlesa de Gaulla a európski zákonodarcovia tak namiesto do metropoly Alsaska zavítali na železničnú stanicu Marne-la-Vallée, ktorá je bránou pre návštevníkov Disneylandu. Vlak na nečakanej zastávke zotrval asi tridsať minút, čo cez odkazy na sociálnych sieťach potvrdilo viacero europoslancov.



Jeden z hovorcov EP, Emmanuel Foulon, na sociálne sieti X (predtým Twitter) pohotovo situáciu opísal sloganom, ktorý víta návštevníkov Disneylandu: "Keď mágia ožíva"!



Viacerí europoslanci, ktorí tak nestihnú oficiálne otvorenie tohtotýždňovej plenárnej schôdze, netajili svoje pobavenie nad nečakanou situáciou. "Nie sme parlament Mickeyho Mousea," uviedol na sieti X nemecký europoslanec z frakcie Zelených Daniel Freund. Holandská liberálna europoslankyňa Samira Rafaela na rovnakej platforme zverejnila fotografiu nasnímanú vo vlaku s popisom "Tím Disneyland".



Po necelej polhodine francúzska železničná spoločnosť situáciu napravila a vlak s poslancami mohol pokračovať ďalej do Štrasburgu - bez toho, aby zákonodarcovia dostali nečakanú možnosť zúčastniť sa osláv storočnice spoločnosti Walta Disneyho.