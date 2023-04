Vlak s tankami pre Ukrajinu prešiel cez Rakúsko zrejme bez povolenia

Rím/Viedeň 19. apríla (TASR) - Vlak smerujúci z Talianska naložený desiatkami tankov určenými pre Ukrajinu prešiel počas uplynulého víkendu cez Rakúsko zrejme bez potrebného povolenia. Ako v stredu uviedlo pre agentúru APA ministerstvo vnútra vo Viedni, "pri prevoze vojnového vybavenia do tretieho štátu je nevyhnutné povolenie".



Rezort vnútra následne pre APA potvrdil, že zo strany "talianskeho veľvyslanectva vo Viedni dostal informáciu, že (v sobotu) 15.4. sa uskutoční transport samohybných húfnic typu M109 z Talianska do Poľska".



Hovorca rakúskeho ministerstva vnútra poznamenal, že pri vojenských transportoch medzi jednotlivými štátmi EÚ nie je nutné získať povolenie. Ako dodal, išlo o prevoz vojenského materiálu, ktorý podľa príslušného zákona odobrenie nevyžaduje. Viedeň však zároveň konštatovala, že povolenie je vopred potrebné vtedy, ak tento transfer smeruje do tretej krajiny, ktorou je i Ukrajina.



Podľa denníka La Repubblica išlo o 30 húfnic typu M109, denník Kleine Zeitung zase informoval o 20 kusoch. Taliansko vlastní približne 300 týchto húfnic, uviedol server Südtirol News.



Vojenský konvoj vzbudil pozornosť už v Taliansku, keď ho v piatok mnohí ľudia zachytili na mobilné telefóny, ako pomalou rýchlosťou prechádza cez stanicu v meste Udine smerom do Rakúska.



Minister pre parlamentné vzťahy Luca Ciriani pre stanicu Rai priblížil, že išlo o vojenské vozidlá, ktoré sú súčasťou balíka pomoci pre ukrajinské sily, ktorý schválila ešte vláda expremiéra Maria Draghiho.