Vlak sa zrazil s vozidlom, zomrel človek a viacerí ľudia sú zranení

Na snímke záchranné služby zasahujú pri vykoľajení osobného vlaku v obci Bjerndrup na juhozápade Dánska 15. augusta 2025 Foto: TASR/AP

Vlak sa po kolízií s vozidlom na železničnom priecestí vykoľajil a prevrátil na stranu.

Autor TASR
Kodaň 15. augusta (TASR) - Jedna osoba zahynula a niekoľko ďalších sa zranilo pri zrážke vlaku s poľnohospodárskym vozidlom pri obci Bjerndrup na juhozápade Dánska. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Vlak sa po kolízií s vozidlom na železničnom priecestí vykoľajil a prevrátil na stranu. Polícia bezprostredne po zrážke neinformovala o jej podrobnostiach ani o závažnosti zranení.

Úrady informovali, že z 95 cestujúcich na palube vlaku jeden zahynul a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Dvoch zranených pasažierov podľa miestnej polície do nemocnice previezol vrtuľník.

Dánsky národný železničný dopravca DSB vo vyhlásení oznámil, že pozastavil všetky svoje spoje medzi mestami Kliplev a Tinglev v blízkosti dánsko-nemeckých hraníc.
