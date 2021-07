Vlak smerujúci do Berlína sa čiastočne vykoľajil

Varšava 29. júla (TASR) - Osem ľudí utrpelo ľahké zranenia na severozápade Poľska, kde sa čiastočne vykoľajil vlak smerujúci do nemeckej metropoly Berlín. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tamojších predstaviteľov.



K nehode došlo vo štvrtok ráno okolo 06.30 h, keď regionálny vlak spoločnosti Deutsche Bahn (DB) smerujúci z poľského Štetína do Berlína narazil na železničnom priecestí v dedine Kołbaskowo na poľsko-nemeckých hraniciach do kamióna, priblížila policajná hovorkyňa Katarzyna Lesnicka s tým, že sa vykoľajili dva vozne.



Ako spresnila, vodič kamióna prešiel na semafore na červenú - podľa vlastných slov ho oslepilo slnko. Nehodu vyšetruje polícia a prokuratúra.



Zranení cestujúci boli na mieste ošetrení lekármi a nemuseli byť prevezení do nemocnice, uviedla príslušníčka štetínskych záchranárov Paulina Heigelová. Na hraniciach v mieste nehody bola zabezpečená náhradná autobusová doprava.