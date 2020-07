Vlak v Česku vyšiel po nesprávnej trati, museli evakuovať 80 ľudí

Praha 16. júla (TASR) - Evakuáciu 80 ľudí si vyžiadal vo štvrtok ďalší incident na železnici v Česku, pri ktorom rýchlik Krušnohor vyšiel zo stanice Retenice pri meste Teplice po nesprávne nastavenej trati a poškodil výhybku. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu Traťovej inšpekcie Martina Drápala.



Pri nehode nikto neutrpel zranenia. Vlak spoločnosti České dráhy vyrazil zo stanice krátko pred 09.00 h. "Vlak prešiel výhybku, zastavil a priamo z vlaku evakuovali traťoví hasiči 80 ľudí a trať bola uzatvorená," povedal operačný dôstojník krajských hasičov.



Škodu na výhybke Drápal odhadol na 300.000 českých korún.



Udalosť vyšetruje správa českých železníc. Jej hovorca Marek Illiaš uviedol, že premávka na trati bola na tri hodiny prerušená a následne tam vlaky premávali len provizórne rýchlosťou desať kilometrov za hodinu. V piatok od 08.00 h do 11.00 h bude prebiehať oprava výhybky a následne by mala byť už trať bez obmedzení.



Počas posledných dní sa na železničných tratiach v Česku stala séria vážnych nehôd. V nedeľu 14. júna najmenej 15 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke vlaku s autobusom, ku ktorej došlo na priecestí pri obci Struhařov v okrese Benešov.



V utorok 7. júla pri čelnej zrážke dvoch osobných vlakov v okrese Karlove Vary medzi stanicou Nové Hamry a dopravňou Pernink zahynuli dvaja ľudia a 24 utrpelo zranenia.



K najvážnejšej nehode došlo večer 14. júla, keď osobný vlak narazil do nákladného vlaku neďaleko Českého Brodu v Stredočeskom kraji. Pri nehode zahynul rušňovodič osobného vlaku a 35 ľudí utrpelo zranenia.



V stredu večer sa krátko po 19. hodine vykoľajil osobný vlak pri vjazde do stanice Medlešice v okrese Chrudim — z miesta nehody neboli hlásené žiadne zranenia.