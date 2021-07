Vlaková stanica v Brne vznikne podľa návrhu holandských architektov

Brno 22. júla (TASR) - Mesto Brno od stredy pozná podobu svojej budúcej hlavnej vlakovej stanice. Kancelária mestského architekta spolu so Správou železníc zverejnila výsledky architektonickej súťaže.



Vyhral ju holandský ateliér Benth Crouwel, ktorý je aj autorom stanice v Rotterdame alebo dostavby stanice v Amsterdame, informoval Český rozhlas.



Veľký zastrešený prestupový uzol so 16 koľajami bude stáť pri rieke Svratka ďalej od centra mesta. Malá časť nádražia bude umiestnená aj na veľkom moste cez rieku.



Z pohľadu zhora vyzerá nádražie ako kváder, čo je oproti ostatným návrhom konzervatívne. Dominantou je výpravná hala tvorená z troch tubusov pripomínajúcich vlny, ktorými sa vchádza dovnútra.



Architekti navrhli tiež priestor pred a za stanicou, ktorý má rozlohu zhruba dvoch Václavských námestí. Na jednom z nich bude umiestnená aj autobusová stanica. Okolo vzniknú domy novej štvrti Trnitá, kde v súčasnosti rastie len tráva a burina.



Odhady Správy železníc hovoria o tom, že prestavba celého Železničného uzla Brno, čo sú desiatky kilometrov koľají v meste, vyjde na 40 až 50 miliárd korún. Na samotnú stanicu by mala ísť zhruba polovica celkovej sumy.



Niekoľko rokov teraz potrvá tvorba podrobnejšej štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. To je okrem šiestich miliónov korún aj hlavná odmena pre víťazný tím.



Aktuálny odhad železničiarov je, že nová stanica bude hotová medzi rokmi 2032 až 2035. Prestavba uzla sa však má začať skôr, zhruba do troch rokov, kedy by malo prísť na rad židenické nádražie a jeho presun bližšie k električkovej trati tak, aby vznikol pohodlný prestupový uzol.