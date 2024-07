Vlakové spojenia medzi Parížom a Nemeckom sú obnovené

Paríž/Berlín 27. júla (TASR) - Vlakové spojenia medzi Parížom a Nemeckom opäť premávajú podľa bežného cestovného poriadku. Narušené boli po piatkových podpaľačských útokoch na železničnú sieť vo Francúzsku. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn uviedla, že ovplyvnené boli najmä vlaky medzi Parížom a Frankfurtom nad Mohanom na trati cez nemecké mesto Saarbrücken a francúzsky Štrasburg i spojenia do Štuttgartu na juhozápade Nemecka. Cestujúci, ktorých tieto výpadky a narušenia zasiahli, môžu svoje cestovné lístky použiť na ďalšie spojenia. Vo vlakoch do Francúzska je však potrebná miestenka.



Výpadky spojení a meškania vlakov sa počas víkendu môžu vyskytnúť na trati medzi Kolínom na západe Nemecka a Parížom, ktorá vedie cez Brusel. Na tejto trati premávajú vlaky spoločnosti Eurostar. Tá v sobotu hlásila aj výpadky niektorých svojich spojení medzi Parížom a Londýnom.



Francúzska národná železničná spoločnosť SNCF v sobotu uviedla, že sedem z 10 vlakov na troch trasách bude premávať s meškaniami v dĺžke jednej až dvoch hodín. Ide o trasy z Paríža smerom do Bretónska na západe Francúzska a k pobrežiu Atlantického oceána, píše DPA.



Páchatelia sa v noci na piatok zamerali na trate na železničných uzloch severne, juhozápadne a východne od Paríža, kde večer slávnostne otvorili olympijské hry, píše AFP. K zodpovednosti za tieto podpaľačské útoky sa nikto neprihlásil.



Francúzsky premiér Gabriel Attal v piatok podpaľačské útoky označil za pripravené a koordinované s jasným cieľom zablokovať vysokorýchlostnú železničnú sieť.