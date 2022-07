Vlakovú dopravu vo Francúzsku narušil štrajk železničiarov

Paríž 6. júla (TASR) - Vlakovú dopravu vo Francúzsku narušil v stredu jednodňový štrajk železničiarov, ktorí sa pre rastúce životné náklady domáhajú zvýšenia miezd. Informovala o tom agentúra AP.



Štrajk spoločne vyhlásili štyri odborové organizácie. Najviac skomplikoval premávku regionálnych vlakov, napríklad prímestských liniek v oblasti Paríža. Zrušená bola aj približne štvrtina spojení na vysokorýchlostných tratiach.



Medzinárodné vlaky – vrátane spojov Eurostar do Londýna a Thalys do Bruselu – by mali napriek štrajku premávať v bežnom režime.



Národný železničný dopravca SNCF vyzval ľudí, ktorí chceli cestovať na dovolenku, aby svoje plány radšej odložili. Zamestnanci by zase mali v stredu radšej pracovať z domu, odporúčajú železnice.



Hlavná francúzska odborová organizácia CGT uviedla, že požaduje plošné zvýšenie platov železničiarov, minimálne vo výške rastúcej inflácie. Poukázala pritom na skutočnosť, že ich mzdy sa nezvyšovali už desať rokov. Rokovania odborárov s vedením SNCF by sa mali uskutočniť ešte v priebehu stredy, píše AP.