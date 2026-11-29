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Vlaky Eurostaru medzi európskymi metropolami meškajú, viaceré zrušili
Osem z desiatich vlakov, ktoré mali od 14.00 h GMT (15.00 h SEČ) odísť z Paríža do Londýna, zrušili.
Autor TASR
Paríž/Brusel 29. novembra (TASR) - Železničná spoločnosť Eurostar v nedeľu zrušila viaceré spoje a hlási meškania medzi Londýnom, Lille, Bruselom a Parížom. Dôvodom je incidente na trati, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Vlaky medzi Londýnom a Lille/Bruselom a medzi Parížom a Bruselom majú dnes meškania v dôsledku zásahu pohotovostných zložiek pri incidente, ku ktorému došlo 28. novembra 2026 na trati medzi Lille a Bruselom,“ uviedla spoločnosť Eurostar na svojej webovej stránke. Incident bližšie nešpecifikovala.
Osem z desiatich vlakov, ktoré mali od 14.00 h GMT (15.00 h SEČ) odísť z Paríža do Londýna, zrušili.
Novinár agentúry Reuters na preplnenej parížskej stanici Gare du Nord uviedol, že cestujúcim zrušili popoludňajšie spoje. Zároveň im oznámili, že nebudú môcť cestovať ani večernými vlakmi.
„Vlaky medzi Londýnom a Lille/Bruselom a medzi Parížom a Bruselom majú dnes meškania v dôsledku zásahu pohotovostných zložiek pri incidente, ku ktorému došlo 28. novembra 2026 na trati medzi Lille a Bruselom,“ uviedla spoločnosť Eurostar na svojej webovej stránke. Incident bližšie nešpecifikovala.
Osem z desiatich vlakov, ktoré mali od 14.00 h GMT (15.00 h SEČ) odísť z Paríža do Londýna, zrušili.
Novinár agentúry Reuters na preplnenej parížskej stanici Gare du Nord uviedol, že cestujúcim zrušili popoludňajšie spoje. Zároveň im oznámili, že nebudú môcť cestovať ani večernými vlakmi.