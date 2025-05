Vlaky v Španielsku meškajú po krádeži kábla v signalizačnom systéme

Madrid 5. mája (TASR) - Desiatky vlakov premávajúcich medzi Madridom a Andalúziou majú v pondelok meškania v dôsledku krádeže kábla používaného v signalizačnom systéme vysokorýchlostnej trate medzi španielskym hlavným mestom a Sevillou. Oznámili to tamojšie železnice, informuje TASR podľa agentúry AP.



Krádež kábla, ku ktorej došlo podľa štátnej železničnej spoločnosti ADIF v nedeľu neskoro večer na štyroch miestach v Tolede v strednej časti Španielska, ovplyvnila cestovanie tisícov ľudí. Odohrala sa navyše v čase, keď sa mnohí z nich vracali domov do hlavného mesta po predĺženom víkende spojenom so štvrtkovým voľnom na Sviatok práce.



Španielsky štátny železničný operátor Renfe v pondelok oznámil cestujúcim, ktorých vlaky odchádzali z madridskej stanice Atocha pred 08.00 h, aby na stanicu neprichádzali skôr a vyhli sa tak zápcham. Ako píše AP, samotná stanica bola preplnená.



K incidentu navyše došlo necelý týždeň po tom, ako Španielsko a Portugalsko postihol rozsiahly výpadok v dodávkach elektrickej energie, ktorý výrazne obmedzil tamojšiu dopravu vrátane prevádzky vysokorýchlostných vlakov, ako aj internetové či telekomunikačné služby. Príčiny výpadku sa ešte stále vyšetrujú.