Vlámali sa do izraelskej firmy. Polícia obvinila sedem osôb

Londýn 13. augusta (TASR) - Útvar britskej polície pre boj proti terorizmu obvinil sedem ľudí v súvislosti s vlámaním do budovy izraelskej zbrojárskej spoločnosti Elbit Systems na juhozápade Anglicka. Uviedla to v utorok britská prokuratúra (CPS), píše TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



K vlámaniu do budovy firmy Elbit došlo 6. augusta v dedine Filton severne od mesta Bristol. Z trestných činov poškodzovania cudzej veci, výtržníctva a vlámania s priťažujúcimi okolnosťami bolo obvinených sedem osôb vo veku od 20 do 51 rokov, informovala prokuratúra.



"Na základe skutkových okolností tohto prípadu CPS predloží súdu podanie, že tieto trestné činy majú súvislosť s terorizmom," uviedla CPS vo vyhlásení. Obvinené osoby zo skupiny Palestine Action sa majú ešte v utorok postaviť pred súd v Londýne.



Propalestínski demonštranti sa od začiatku vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a hnutím Hamas viackrát zamerali na firmu Elbit Systems UK a ďalšie britské zbrojárske firmy napojené na Izrael, pripomína Reuters.