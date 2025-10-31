< sekcia Zahraničie
LÚPEŽ V LABORATÓRIU NA ZLATO: Polícia zatkla šesť osôb
Polícia podozrivých páchateľov rýchlo zatkla a zaistila korisť odhadovanú na 12 miliónov eur.
Autor TASR
Lyon 31. októbra (TASR) - Šesť ľudí ozbrojených vojenskými zbraňami sa pomocou výbušnín vlámalo do laboratória na rafináciu zlata vo francúzskom Lyone. Pri útoku vo štvrtok popoludní ukradli väčšie množstvo zlata a ľahko zranili päť zamestnancov, informovala v piatok agentúra AFP, píše TASR.
Polícia podozrivých páchateľov rýchlo zatkla a zaistila korisť odhadovanú na 12 miliónov eur. „Šesť ľudí, ktorí použili výbušniny pri útoku na spoločnosť s drahými kovmi v Lyone, bolo prichytených pri čine,“ uviedol minister vnútra Laurent Nunez na sieti X a pochválil policajtov za ich „rozhodnosť, rýchlosť a kontrolu“.
Päť zamestnancov spoločnosti Laboratoires Pourquery bolo „pri výbuchu ľahko zranených“ a troch previezli do nemocnice na vyšetrenie, uviedla pre AFP regionálna prefektúra. V čase útoku zlodejov bolo na pracovisku 28 zamestnancov.
Podozriví sú podľa všetkého ostrieľaní zločinci a boli krátko po útoku zadržaní v susednom meste Venissieux, uviedol zdroj blízky prípadu. Medzi zatknutými bola aj žena, ktorá sa zúčastnila na lúpeži ako pravdepodobný komplic, informoval policajný zdroj. Polícia zaistila tiež útočné pušky, pištole a výbušniny.
K lúpeži došlo po tom, čo francúzska polícia vo štvrtok zatkla päť ľudí vrátane hlavného podozrivého v súvislosti s vlámaním do parížskeho múzea Louvre v nedeľu 19. októbra. Ukradli šperky v odhadovanej hodnote 102 miliónov dolárov, ktoré sa doteraz nenašli. Séria podobných lúpeží vyvolala obavy z nedostatočnej bezpečnosti v múzeách a iných miestach, kde sa nachádzajú cenné predmety.
