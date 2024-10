Vlaňajší útok Hamasu na Izrael odsúdili aj Francúzsko či Austrália

Paríž 7. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron si v pondelok pri príležitosti prvého výročia útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael uctil obete tohto bezprecedentného vyčíňania militantov, ktoré viedlo k vojne v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Bolesť zostáva rovnako živá ako pred rokom. Bolesť izraelského ľudu. (Aj) naša. Bolesť zraneného ľudstva," uviedol Macron v príspevku na sociálnej sieti X, ktorý zverejnil okrem angličtiny aj vo francúzštine a hebrejčine. "Nezabúdame na obete, rukojemníkov ani na rodiny, ktoré majú zlomené srdcia z absencie či čakania (na svojich blízkych). Posielam im naše bratské myšlienky," dodal.



AFP pripomína, že Macron v nedeľu telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, pričom potvrdil "neochvejný záväzok" Francúzska voči bezpečnosti Izraela a trval na potrebe dosiahnutia prímeria v Gaze aj v Libanone.



V Izraeli je momentálne na návšteve francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, ktorý sa v pondelok zúčastnil v juhoizraelskom kibuci Re'im na zhromaždení na pamiatku obetí vlaňajšieho útoku Hamasu. Pri tejto príležitosti povedal, že Francúzsko je neochvejne oddané obrane bezpečnosti Izraela, nikdy neopustí svojich krajanov v Izraeli a neprestane požadovať od Hamasu bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov.



Vlaňajší útok Hamasu pri príležitosti jeho výročia v pondelok "jednoznačne odsúdilo" aj Japonsko. Zároveň však vyjadrilo aj veľké znepokojenie z humanitárnej situácie v Pásme Gazy. Novovymenovaný japonský minister zahraničných vecí Takeši Iwaya okrem toho uviedol, že Tokio naliehavo žiada okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov.



Spomienkové podujatia na obete bezprecedentného vlaňajšieho útoku Hamasu na Izrael sa v pondelok konali aj v Austrálii. Na vychýrenej pláži Bondi v Sydney počúvali účastníci, ktorí prišli s izraelskými a austrálskymi vlajkami, čítanie 101 mien izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas stále zadržiava. Útok odsúdil aj austrálsky premiér Anthony Albanese. "Ako smútime a premýšľame, znovu potvrdzujeme aj základný princíp našej zdieľanej ľudskosti: na každom nevinnom živote záleží," dodal vo vyhlásení.



Bezprecedentný útok militantov z Hamasu na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 si vyžiadal približne 1160 obetí na životoch, a to väčšinou civilistov. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj približne 250 izraelských a zahraničných rukojemníkov. Desiatky z nich vlani v novembri prepustili počas prímeria, ostatných naďalej zadržiavajú alebo už nie sú nažive.



Izrael v reakcii na útok Hamasu spustil v Pásme Gazy masívnu vojenskú ofenzívu. K vysokému počtu jej obetí na palestínskej strane podľa Izraela výrazne prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je mnohými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.