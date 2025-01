Vlaňajšok bol v Prahe-Klementine najteplejší od roku 1775

Praha 2. januára (TASR) — Minulý rok bol na meteorologickej stanici v pražskom Klementine s priemernou teplotou 13,3 stupňa Celzia najteplejší od začiatku meraní v roku 1775. V porovnaní s doteraz rekordnými rokmi 2018 a 2023 bol teplejší o pol stupňa. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej tlačovej správy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).



Priemerná teplota 13,3 stupňa znamená, že odchýlka od normálu rokov 1991 – 2020 bola dva stupne; s touto odchýlkou bol teda rok 2024 teplotne mimoriadne nadnormálny.



Odchýlka od starého normálu 1961 – 1990 by bola +3,3 stupňa, takže aj v tomto prípade by išlo o mimoriadne nadnormálny rok.



Odchýlka od dlhodobého priemeru rokov 1775 – 2014 dosiahla +3,7 stupňa.



V decembri 2024 bola v Prahe-Klementine priemerná teplota 3,4 stupňa Celzia, čo znamená, že odchýlka od normálu 1991 – 2020 bola +0,8 stupňa. S touto odchýlkou to bol teplotne normálny december. Umiestnil sa na 43. až 44. mieste z 250 doterajších decembrov od roku 1775.



Najvyššia priemerná denná teplota v decembri 2024 bola v Klementine nameraná dňa 19. 12., a to 10,8 stupňa. Najnižšiu priemernú dennú teplotu mínus dva stupne namerali 28. decembra.