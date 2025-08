Vlani bol nahlásený rekordný počet prípadov domáceho násilia v Nemecku

Berlín 2. augusta (TASR) — V Nemecku sa v roku 2024 stal obeťami domáceho násilia rekordný počet 265.942 ľudí, čo predstavuje nárast približne o 3,7 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Informovali o tom v sobotu noviny Welt am Sonntag na základe údajov Spolkového kriminálneho úradu (BKA). Odborníci však upozornili, že prípadov je v skutočnosti viac, keďže nie všetky sú hlásené.



Podľa štatistiky sa vlani stala obeťou domáceho násilia jedna osoba približne každé dve minúty. Väčšinu prípadov predstavovalo násilie páchané partnermi alebo bývalými partnermi. V roku 2024 ich bolo zaznamenaných takmer 171.100, čo je o 1,9 percenta viac ako v roku 2023.



Drvivá väčšina obetí (70,5 percenta) v roku 2023 boli ženy. Oficiálne údaje za vlaňajšok zatiaľ nie sú k dispozícii.



Spolkové ministerstvo pre rodinu pre Welt am Sonntag uviedlo, že nárast prípadov domáceho násilia možno pripísať „sociálnym krízam a osobným výzvam“. Je však tiež možné, že stúpla ochota nahlasovať takéto incidenty.



Spolková rada (Bundesrat), horná komora nemeckého parlamentu, vo februári schválila zákon na lepšiu ochranu obetí. Od spolkových krajín požaduje zavedenie ochranných a poradenských nástrojov. Na dosiahnutie tohto cieľa poskytne nemecká vláda v rokoch 2027 - 2036 spolkovým krajinám celkovo 2,6 miliardy eur.



Zákonný nárok na bezplatnú ochranu a poradenstvo nadobudne účinnosť až 1. januára 2032. Obete domáceho alebo rodovo špecifického násilia sa v súčasnosti môžu spoliehať len na podporu a dostatok kapacít v útulkoch.



Ministerka spravodlivosti Stefanie Hubigová pre noviny Süddeutsche Zeitung povedala, že po letných prázdninách predloží návrh zákona, ktorý pre násilníkov zavedie nosenie elektronického náramku. Inšpirovala sa Španielskom, kde je kľúčová vzdialenosť medzi páchateľom a obeťou domáceho násilia. Tá má so sebou GPS zariadenie a ak sa v jej blízkosti nachádza násilník, či už úmyselne alebo neúmyselne, polícia dostane varovanie a upozorní obeť.