Vlani prišlo do českých kín 7,1 milióna divákov

Praha 18. januára (TASR) - V roku 2021 prišlo do českých kín 7,1 milióna divákov. Pred pandémiou covidu to však bývalo až 18 miliónov ľudí ročne. V roku 2020 prišiel prudký prepad na 6,4 milióna návštevníkov, zhodnotil v utorok spravodajský server Novinky.cz.



V medziročnom porovnaní pribudlo 11,8 percenta divákov, ale to nič nemení na fakte, že návštevnosť bola slabá. Súčasné čísla pripomínajú koniec 90. rokov, keď ľudia prestávali chodiť do kina a tiež sa veľmi zdražilo vstupné za filmový zážitok.



Celkové tržby kín v Českej republike medziročne stúpli o 20 percent. Priemerná cena lístka sa zvýšila zo 142 korún (5,8 eura) na 152 korún (6,2 eura). Celkové tržby predstavujú 1.088.857 korún (44.503 eur). V roku 2020 vzhľadom na pandémiu kiná nepremietali v období od 13. marca do 10. mája a od 12. októbra do 31. decembra. V roku 2021 české kiná nepremietali do 23. mája 2021, uvádzajú Novinky.cz.



Za komerčne najúspešnejší film v ČR možno považovať trpkú komédiu Prvok, šampón, tečka a Karel (2021), na ktorú prišlo minulý rok 600.000 divákov. Tržby za tento film predstavujú 92,8 milióna korún (3,8 milióna eur).



Druhým titulom je Spider-Man: Bez domova (2021), na ktorý sa dosiaľ prišlo pozrieť 404.000 divákov, pričom film zarobil zhruba 67 miliónov korún (2,7 milióna eur). Tretie miesto patrí snímke Zátopek (2021). Film prilákal 393.000 ľudí, ktorí v pokladniciach zanechali 59,4 milióna korún (2,4 milióna eur).