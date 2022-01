Vlani prišlo do EÚ viac nelegálnych migrantov než roky pred pandémiou

Brusel 11. januára (TASR) - V roku 2021 prišlo do Európskej únie takmer 200.000 nelegálnych migrantov, čo je najviac od roku 2017. TASR získala túto informáciu z utorkovej správy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



Počet nelegálnych vstupov na územie EÚ bol o 57 percent vyšší ako v roku 2020, keď obmedzenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 drasticky znížili počet prichádzajúcich migrantov.



Migrantov prichádzajúcich nelegálne do EÚ bolo však vlani viac aj v porovnaní s rokom 2019, a to o 36 percent, uviedla agentúra Frontex v tlačovej správe.



Frontex naznačuje, že za nárastom migračného tlaku stoja aj iné faktory ako iba zrušenie pandemických obmedzení globálnej mobility. V roku 2021 bol novým faktorom prílev migrantov – väčšinou z Blízkeho východu – cez Bielorusko. Európska únia túto situáciu vníma ako zámerne riadenú operáciu zo strany vládnuceho režimu v Minsku. Zároveň však vlani agentúra Frontex zaznamenala aj prudký nárast počtu prichádzajúcich migrantov cez centrálne Stredomorie, západný Balkán a Cyprus.



Aj v roku 2021 prišlo cez centrálne Stredomorie najviac nelegálnych migrantov – 65.362, čo predstavovalo takmer tretinu z celkového počtu nelegálnych migrantov. Podľa údajov agentúry Frontex medziročne na tejto trase došlo k 83-percentnému nárastu migrácie. Západný Balkán s počtom 60.540 zachytených nelegálnych migrantov zaznamenal vlani nárast o 124 percent v porovnaní s rokom 2020.



V roku 2021 boli medzi nelegálnymi migrantmi najpočetnejší Sýrčania, po ktorých nasledovali občania Tuniska, Maroka, Alžírska a Afganistanu.