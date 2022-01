Cez Lamanš sa oproti roku 2020 pokúsilo dostať trikrát viac migrantov

Paríž 11. januára (TASR) - Vlani sa pokúšalo dostať z Francúzska do Británie cez Lamanšský prieliv vyše trikrát viac migrantov než v roku 2020, oznámili v pondelok francúzski predstavitelia.



Pokusov bolo 1360 a na palubách člnov sa nachádzalo celkovo 35.382 ľudí, informovali tlačovú agentúru DPA predstavitelia vo francúzskom meste Cherbourg.



Príslušníci francúzskych bezpečnostných síl zachránili vyše 8600 migrantov, ktorí sa vlani dostali na mori do nebezpečnej situácie.



V roku 2020 francúzske úrady zaznamenali 868 pokusov o preplavenie Lamanšského prielivu a týkalo sa to celkovo 9551 ľudí.



Francúzske údaje sú podobné ako britské. Predstavitelia ostrovnej krajiny nedávno tiež oznámili, že do Británie dorazilo na člnoch cez Lamanšský prieliv trikrát viac migrantov v porovnaní s rokom 2020.



Ľudia stále riskujú a na nebezpečnú plavbu po rušnej námornej trase cez Lamanš sa vydávajú na malých gumených člnoch, pripomína DPA.



Medzinárodný rozruch vyvolala tragédia z novembra minulého roka, keď pri pokuse preplaviť Lamanš do Británie zahynulo 27 migrantov.