Vlastimil Válek: Mafiánske praktiky nedokáže odhaliť žiadna kontrola

Praha 28. februára (TASR) - Konanie bývalého vedenia Fakultnej nemocnice Motol označil český minister zdravotníctva Vlastimil Válek za vydieračské a mafiánske praktiky. Kontroly ministerstva rozsiahlu korupciu podľa neho nemohli odhaliť. Zdôraznil, že zdravotnej starostlivosti sa situácia nedotkne a pokračujú aj projekty, ktoré boli riadne vysúťažené. Povedal to v piatok na tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Chcel by som uistiť všetkých občanov, zdravotníkov a zamestnancov FN Motol a 2. Lekárskej fakulty UK, že kauza vydieračských a mafiánskych praktík riaditeľa (Miloslava) Ludvíka, ktorý bol riaditeľom tejto nemocnice 25 rokov a dokonca ministrom v jednej z predchádzajúcich vlád, nemá absolútne nič spoločné so starostlivosťou o pacientov, s kvalitou či dostupnosťou starostlivosti a ničím, čo sa týka medicíny vo FN Motol," vyhlásil minister.



Pripomenul, že Ludvíka v priebehu niekoľkých hodín po zásahu polície z funkcie odvolal a vedením poveril doterajšiu druhú námestníčku Luciu Valentovú-Bartákovú, ktorej úlohou je podľa Válka nastaviť vnútorné kontrolné systémy v nemocnici. "Aj keď mi je úplne jasné, že aj ten najlepší kontrolný systém, ak sa riaditeľ správa ako mafián a vydierač po tom, ako boli riadne vysúťažené všetky projekty, to neodhalí," povedal Válek s tým, že postup koordinuje s rezortmi financií, priemyslu a tiež s Európskou komisiou.



Dodal, že z dôvodu predbežnej opatrnosti a ochrany finančných záujmov EÚ a ČR pozastavili ďalšie vyplácanie prostriedkov z Národného plánu obnovy, ktoré do FN Motol mali ísť. Projekty však pokračujú, aby nebol ohrozený plánovaný termín dokončenia.



Minister tiež zdôraznil, aby kauza nebola spájaná so zdravotníkmi či akademikmi, ktorí v nemocnici pôsobia, pretože o ničom nevedeli.



Po pondelkovom zásahu vo FN Motol polícia obvinila 17 ľudí vrátane jej bývalého riaditeľa a jeho prvého námestníka, ktorí podľa nej systematicky zneužívali procesy pri zadávaní nemocničných verejných zákaziek. Podieľali sa pritom na poškodzovaní finančných záujmov EÚ, dotačných podvodoch, úplatkárstve či praní špinavých peňazí. Hlavným podozrivým hrozí 12 rokov za mrežami.