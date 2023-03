Vlastník The Guardian sa ospravedlnil za spojitosť zakladateľov s otro

Londýn 29. marca (TASR) - Spoločnosť Scott Trust, ktorá vlastní britský denník The Guardian, sa ospravedlnila za účasť zakladateľov tohto denníka na obchode s otrokmi a oznámila program na odškodnenie. TASR správu prevzala v utorok z webovej stránky The Guardian a agentúry DPA.



Ide o výsledok viacročného výskumného projektu, ktorý od roku 2020 preveroval možné historické spojenie medzi otrokárstvom a zakladateľmi The Guardian.



Tento denník založil v roku 1821 novinár a obchodník John Edward Taylor v reakcii na tzv. Masaker Peterloo - potlačenie protestu v priemyselnom meste Manchester. Denník sa pôvodne nazýval Manchester Guardian a v súčasnosti je pokladaný za ľavicovo-liberálny a progresívny, píše DPA.



Vedci z univerzít v mestách Nottingham a Hull zistili prepojenie Taylora a ďalších spoluzakladateľov s plantážami na ostrovoch pri pobreží USA či v oblasti Karibiku. Taylor a jeho spoločníci sa podieľali na tkáčskom priemysle, ktorého súčasťou bolo aj využívanie otrokov na spracovanie bavlny v zahraničí, píše DPA.



Scott Trust podľa svojich vyjadrení plánuje na odškodnenie investovať viac než 10 miliónov libier, z čoho milióny budú určené potomkom komunít spojených zo zakladateľmi denníka.



Denník sa za mieni ospravedlniť, vydať v tejto spojitosti sériu materiálov, spustiť programy a vytvoriť pracovné pre černošských novinárov.