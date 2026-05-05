Vlček: Požiar v Českom Švajčiarsku chceme zlikvidovať do piatku
Podľa ministra Červeného sa aj vďaka nasadeniu pracovníkov parku a ich rýchlej reakcii nezopakovala situácia z roku 2022, keď sa oheň rozšíril na plochu viac než 1000 hektárov.
Autor TASR
Praha 5. mája (TASR) - Hasiči chcú požiar v Národnom parku (NP) České Švajčiarsko zredukovať v priebehu utorka zo súčasných 20 hektárov na päť alebo prinajhoršom desať hektárov. Na brífingu priamo z národného parku to v utorok povedal generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimír Vlček. Dodal, že úplnú likvidáciu požiaru by hasiči chceli vyhlásiť do konca týždňa. Minister životného prostredia ČR Igor Červený podotkol, že je nutné zmeniť koncepciu toho, ako sa v národných parkoch bude zaobchádzať zo starým uschnutým drevom, informuje spravodajkyňa TASR.
„Pristúpili sme k určitej redukcii síl a prostriedkov... Dnes máme nasadených celkom 350 hasičov. Operujeme na 20 hektároch, cieľ na dnešok je dostať to v najoptimálnejšej podobe na päť hektárov, v najhoršom variante na desať hektárov. Máme principiálne posledný deň, keď nám tu lietajú letecké prostriedky,“ podotkol Vlček.
Dodal, že vrtuľníky v priebehu pondelka zhodili na požiarisko 970.000 litrov vody, deň predtým to bolo vyše milióna litrov. Zdôraznil, že ide o výraznú pomoc pri hasení. „Naša predstava je taká, že by sme chceli vyhlásiť likvidáciu do konca týždňa, najoptimálnejšie v piatok,“ avizoval plány hasičov.
Podľa ministra Červeného sa aj vďaka nasadeniu pracovníkov parku a ich rýchlej reakcii nezopakovala situácia z roku 2022, keď sa oheň rozšíril na plochu viac než 1000 hektárov. Aktuálny požiar zasiahol podľa jeho slov aj časť nového porastu, ktorý sa NP snažil po tragickom požiari spred štyroch rokov obnoviť.
Zdôraznil, že sa bude musieť prerobiť koncepcia toho, akým spôsobom v národných parkoch spracovávať staré suché drevo. „Nie som určite priaznivcom toho, aby sme odviezli všetko suché drevo... Musíme ho tu časť nechávať kvôli živinám, dusíku... Ale nemôžeme ho tam nechávať v takej miere,“ podotkol. Dodal, že štát parku so vzniknutými škodami po požiari finančne pomôže.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
