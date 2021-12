Biely dom privítal svojho nového štvornohého obyvateľa - malé šťeňa

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29 — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Washington 21. decembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden predstavil nového štvornohého obyvateľa Bieleho domu - šteňa nemeckého ovčiaka, ktoré dostalo meno Commander (v preklade Veliteľ). Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na Bidenov príspevok na Twitteri.Kancelária prvej dámy Jill Bidenovej zároveň oznámila, že mačka, ktorú pred viac ako rokom sľúbila priniesť do Bieleho domu, sa tam konečne objaví v januári.Joe Biden zdieľal na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Twitter fotografiu trojmesačného šteniatka s popisom:. Zverejnil tiež krátke video, ako šteňaťu hádže loptičku a ako ho vedie na vôdzke do Bieleho domu.Commander sa narodil 1. septembra a do Bieleho domu ho priviedli v pondelok popoludní. Išlo o dar od prezidentovho brata Jamesa a švagrinej Sary, spresnil hovorca prvej dámy Michael LaRosa.Bidenovci mali pred príchodom Commandera v Bielom dome dvoch ďalších nemeckých ovčiakov menom Champ a Major.Trojročný záchranársky pes Major však za necelý rok v Bielom dome pohrýzol dvoch ľudí a jeho agresívne správanie sa nezlepšilo napriek výcviku, na ktorý ho poslali do domovského štátu Delaware. Predstavitelia Bieleho domu vysvetlili Majorovu agresivitu tým, že si stále zvyká na nové prostredie.Po konzultácii s trénermi psov, odborníkmi na správanie zvierat a veterinármi sa Bidenovci napokon rozhodli, že pre Majora bude najbezpečnejšie žiť v tichšom prostredí s rodinnými priateľmi, a nie v rušnom Bielom dome. Druhý z vlčiakov, Champ, zomrel v júni vo veku 13 rokov.Prezident Biden má v aktuálnych prieskumoch verejnej mienky veľmi nízke preferencie a v ďalších mesiacoch ho čakajú náročné výzvy, napr. aj nová vlna pandémie. Príchod nového zvieracieho spoločníka do Bieleho domu však podľa AP určite vyvolá veľkú pozornosť obyvateľov USA, kde sú domáce zvieratá obzvlášť milované a rozmaznávané.