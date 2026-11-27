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VLIEKOL JU STOVKY METROV: Študentke vlak privrel tašku, prišla o nohy
Okolnosti prípadu vyšetruje viacero úradov, pričom priebeh udalostí pomáhajú rekonštruovať záznamy z troch priemyselných kamier.
Autor TASR
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Budapešť 27. novembra (TASR) - Maďarská polícia začala trestné stíhanie vo veci podozrenia z ohrozenia železničnej dopravy v súvislosti s prípadom, pri ktorom sa v meste Mezőkövesd pri vystúpení z vlaku ťažko zranila 20-ročná vysokoškoláčka. Pre agentúru MTI to uviedlo Krajské riaditeľstvo polície Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy s upozornením, že objasňovanie okolností incidentu naďalej pokračuje, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Nešťastie sa stalo v utorok na železničnej stanici v Mezőkövesde, kde dvere rozbiehajúcej sa súpravy InterCity privreli študentke tašku a vlak ju následne vliekol niekoľko sto metrov.
Mladá žena utrpela život ohrozujúce zranenia, zostáva v kritickom stave a lekári jej museli amputovať obe dolné končatiny.
Okolnosti prípadu vyšetruje viacero úradov, pričom priebeh udalostí pomáhajú rekonštruovať záznamy z troch priemyselných kamier. Zo správy štátnych železníc MÁV a informácií servera 24.hu vyplýva, že študentka mohla začať vystupovať v čase, keď sa vlak už rozbiehal.
Záznamy ukazujú, že po trojsekundovej výstrahe pred zatvorením dverí prebehla vozňom postava k zadným dverám a hoci si incident všimli cestujúci a výpravca okamžite zmenil návestidlo na červenú a volal rušňovodičovi, vlak už stihol za ten čas zrýchliť na 100 kilometrov za hodinu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Nešťastie sa stalo v utorok na železničnej stanici v Mezőkövesde, kde dvere rozbiehajúcej sa súpravy InterCity privreli študentke tašku a vlak ju následne vliekol niekoľko sto metrov.
Mladá žena utrpela život ohrozujúce zranenia, zostáva v kritickom stave a lekári jej museli amputovať obe dolné končatiny.
Okolnosti prípadu vyšetruje viacero úradov, pričom priebeh udalostí pomáhajú rekonštruovať záznamy z troch priemyselných kamier. Zo správy štátnych železníc MÁV a informácií servera 24.hu vyplýva, že študentka mohla začať vystupovať v čase, keď sa vlak už rozbiehal.
Záznamy ukazujú, že po trojsekundovej výstrahe pred zatvorením dverí prebehla vozňom postava k zadným dverám a hoci si incident všimli cestujúci a výpravca okamžite zmenil návestidlo na červenú a volal rušňovodičovi, vlak už stihol za ten čas zrýchliť na 100 kilometrov za hodinu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)