Vlna cholery v Kamerune pripravila o život 154 osôb

Yaoundé 14. júna (TASR) - Až 154 osôb zomrelo v Kamerune počas posledných ôsmich mesiacov na choleru. V pondelok o tom informovala Organizácia Spojených národov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Ministerstvo zdravotníctva zaznamenalo do konca mája viac ako 8200 prípadov nákazy a 154 úmrtí," informoval Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



V Kamerune hlásilo prípady cholery až sedem z desiatich regiónov krajiny, pričom najviac bol zasiahnutý anglofónny juhozápad. Podľa Karen Perrinovej z kamerunskej pobočky OCHA je prístup do tejto oblasti veľmi náročný najmä z dôvodu konfliktov medzi armádou a anglicky hovoriacimi separatistami.



Cholera je infekčná choroba, ktorá sa prejavuje hnačkami. Dá sa vyliečiť pomocou antibiotík a dostatočného prísun tekutín. Ak sa však nezačne liečiť včas, môže v priebehu niekoľkých hodín spôsobiť smrť.



Toto ochorenie sa v Kamerune objavuje pomerne pravidelne. Počas poslednej vlny, ktorá v tomto 25-miliónovom štáte zúrila medzi januárom a augustom 2020, prišlo o život 66 ľudí.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa celosvetovo každoročne potvrdí približne 1,3 – 4,0 milióny prípadov cholery; pre 21.000 – 143.000 pacientov je smrteľná.