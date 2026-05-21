Vlna horúčav narušila život na severe Indie, farmári pracujú v noci
Úrady vyzývajú ľudí, aby počas najhorúcejšej časti dňa zostali a chránili sa pred prehriatím.
Autor TASR
Naí Dillí 21. mája (TASR) - Vlna horúčav vo štvrtok vyprázdnila ulice a obchody na severe Indie. Meteorológovia odhadujú, že v hlavnom meste Naí Dillí by sa teplota v tento deň mohla vyšplhať až na približne 45 stupňov Celzia. Miestne úrady už pre ľudí zriadili dočasné ochladzovacie zóny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Súčasné podmienky budú podľa meteorológov v najbližších dňoch pravdepodobne pretrvávať v niekoľkých regiónoch na severe Indie a teploty zostanú výrazne nad sezónnym priemerom.
Za vlnu horúčav považujú v Indii stav, keď teploty v nížinách presiahnu 40 stupňov Celzia a v horských oblastiach 30 stupňov Celzia alebo viac.
V niektorých častiach štátu najľudnatejšieho indického štátu Uttarpradéš boli vo štvrtok popoludní miestneho času uzavreté cesty a bazáre. Zatiaľ čo obchodníci svoju prácu v dôsledku extrémnych teplôt presunuli na skoré ráno, farmári začali pracovať v noci, pretože podmienky počas dňa sa stali neznesiteľnými, píše AP.
Horúčava narušila aj chod škôl. V niekoľkých oblastiach dokonca vyhlásili predčasné letné prázdniny a pozastavili výučbu.
V snahe pomôcť obyvateľom a turistom zvládnuť situáciu boli po celej metropole Naí Dillí zriadené úkryty, v ktorých sa môžu vďaka klimatizácii schladiť. V jednom z úkrytov úrady v stredu tiež rozdávali poháre vody s rehydratačnými soľami.
Vlny horúčav v Indii sú v posledných rokoch čoraz častejšie a intenzívnejšie. Všetky najteplejšie roky v histórii meraní krajina zažila v poslednom desaťročí. Odborníci to pripisujú celosvetovej zmeny klímy, ktorá vyvoláva extrémne javy. Severozápad Indie sa pritom zohrieva oveľa rýchlejšie než mnohé iné časti krajiny.
