Vlna horúčav v prvých októbrových dňoch v Španielsku prelomila rekordy

Madrid 3. októbra - Teploty v Španielsku stúpli v októbri na rekordné hodnoty, pričom pre toto ročné obdobie nezvyčajne intenzívne horúčavy by v krajine mali pretrvávať ešte vyše týždňa, uviedol v pondelok tamojší meteorologický úrad AEMET. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Mimoriadne vysoké teploty v celom Španielsku vyústili do troch "rekordných dní horúčav", ktoré sa začali ešte v piatok. V nedeľu v meste Montoro blízko Cordóby vystúpili na 38,2 stupňa Celzia.



Predchádzajúci rekord pre október zaznamenali v roku 2014, keď v juhošpanielskom meste Marbella namerali 37,5 stupňa Celzia.



"Prvý október dosiahol historické maximum pre toto ročné obdobie prakticky na celom Pyrenejskom polostrove," uviedol AEMET na sociálnej sieti X (predtým Twitter) s tým, že takmer 40 percent jej meteorologických staníc zaznamenalo teplotu 32 stupňov Celzia alebo vyššiu.



Podobná situácia bola aj v priebehu pondelka, keď v meste Sevilla na juhu krajiny namerali 38,1 stupňa Celzia.



"Najmimoriadnejšie je však to, že ešte stále zostáva pomerne veľa nezvyčajne teplých dní: mohli by sme mať až desať ďalších dní rekordných horúčav," uvádza sa vo vyhlásení meteorologického úradu.



Španielsko, ktoré zažilo svoj najteplejší rok v histórii meraní v roku 2022, bolo tento rok v zovretí po sebe nasledujúcich vĺn horúčav, ktoré začali nezvyčajne skoro - v apríli - a zhoršili tak pretrvávajúce sucho, píše AFP.



Experti sa domnievajú, že vlny horúčav, ktoré sú čoraz dlhšie a intenzívnejšie, sú dôsledkami klimatickej zmeny. Práve Pyrenejský polostrov znáša ťarchu klimatických zmien v Európe a suchá i lesné požiare sú v tejto oblasti čoraz bežnejšie.