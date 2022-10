Vlna nepokojov v Iráne po smrti Amíníovej pokračuje už tretí týždeň

Teherán 8.októbra (TASR) - Na viacerých miestach Iránu v sobotu pokračovali protivládne demonštrácie, počas ktorých prišli o život najmenej dvaja ľudia. TASR informuje podľa agentúry AFP.



V meste Sanandaj na severe Iránu po strele do hlavy zomrel jeden z vodičov, keď trúbil na policajtov. Trúbenie je jedným zo spôsobov, akým aktivisti vyjadrujú občiansku neposlušnosť. Bližšie okolnosti jeho smrti sú nejasné. Podľa polooficiálnej tlačovej agentúry Fars, ktorá má blízko k Islamským revolučným gardám, miestna polícia nepoužíva pri zásahoch ostré strelivo. Druhá obeť zomrela pri rozháňaní davu a desať demonštrantov bolo zranených.



Iránsky prezident Ebrahim Raisi v sobotu vyhlásil, že študenti krajiny "nedovolia, aby sa splnili falošné sny nepriateľa". Povedal to na slávnostnom otvorení akademického roka na teheránskej Al-Zahra. Akademici "určite porazia nepriateľa v oblasti vedy a vedomostí, ako aj v iných oblastiach," dodal.



Na mnohých univerzitách však bola prezenčná forma vyučovania prerušená a medzi študentmi a bezpečnostnými silami sú časté násilné strety. Vlna nepokojov otriasa Iránom od smrti 22 ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorú zatkla 13. septembra mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania. Vo väzbe upadla do kómy a po troch dňoch zomrela. Polícia tvrdí, že zomrela prirodzenou smrťou. Podľa svedkov zatknutia ju však policajti bili do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu auta.



Následné rozsiahle protesty prerástli do doteraz najväčšieho prejavu opozície voči teokratickému režimu. Pouličné násilie si vyžiadalo desiatky úmrtí, väčšinou demonštrantov, ale aj členov bezpečnostných síl, a na univerzitách a školách po celej krajine boli hlásené protestné zhromaždenia.