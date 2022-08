Vlna ruského ostreľovania zasiahla množstvo cieľov na východe Ukrajiny

Kyjev 11. augusta (TASR) - Rusko útočí na východe Ukrajiny na množstvo civilných a vojenských cieľov, pretože sa snaží úplne ovládnuť Doneckú aj Luhanskú oblasť. V noci na štvrtok rakety ničili aj mesto Nikopol v Dnepropetrovskej oblasti. Oznámili to ukrajinskí predstavitelia, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra Reuters.



Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Valentyn Reznyčenko uviedol, že pri ostreľovaní Nikopolu zahynuli traja ľudia a siedmi utrpeli zranenia, pričom mesto zasiahlo 120 rakiet typu Grad. "Nepriateľ sústreďuje svoje snahy na to, aby získal úplnú kontrolu nad územiami Luhanskej aj Doneckej oblasti," napísal ukrajinský generálny štáb s tým, že ruské sily útočili na 60 obcí a vojenských cieľov.



Ostreľovanie ťažkým delostrelectvom sa vo štvrtok prenieslo aj do východoukrajinského mesta Pisky. Mesto leží na frontovej línii asi desať kilometrov severozápadne od mesta Doneck.



"V Piskoch je horúco. Mesto je naše, ale na jeho severe a západe sa ešte držia malé skupinky odporu," napísal predstaviteľ samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Danil Bezsonov na sociálnej sieti Telegram.



Ukrajina poprela, že dobre opevnené mesto, kľúčové pre obranu metropoly Doneck, padlo. Agentúra Reuters správy z bojiska nemohla overiť.



Región Donbas, pozostávajúci z Doneckej a Luhanskej oblasti, sa stal hlavným cieľom Ruska, keď sa mu na začiatku invázie vo februári nepodarilo dobyť Kyjev. Luhanská oblasť je už takmer celá pod kontrolou Ruska, Donecká oblasť ešte odoláva.



Poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč v rozhovore zverejnenom na YouTube povedal, že "postup Rusov na Pisky bol neúspešný". Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj pre ukrajinskú televíziu uviedol, že Rusko poslalo do oblasti množstvo žoldnierov, vrátane Vagnerovej skupiny.



"Mali sme kedysi pokojné ukrajinské mestá. Teraz sme boli hodení naspäť do stredoveku... Ľudia teraz odchádzajú, pretože sa obávajú mrznutia v nasledujúcej zime," dodal Hajdaj.