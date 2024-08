VLNOBITIE a dážď na Havajských ostrovov priniesol HURIKÁN Hone

Honolulu 25. augusta (TASR) - Hurikán prvej kategórie Hone priniesol v nedeľu ráno dážď a vlnobitie na najväčší z Havajských ostrovov The Big Island. TASR informuje podľa agentúry AFP a amerických médií.



Smršť Hone s maximálnou rýchlosťou vetra 130 kilometrov za hodinu sa prehnala okolo južnej časti ostrova o 2.00 h miestneho času (14.00 h SELČ), uviedlo americké Hurikánové centrum pre strednú časť Tichého oceánu (CPHC). Na ostrove očakávajú zrážky až do výšky 30 centimetrov a vlnobitie.



Guvernér amerického štátu Havaj Josh Green v sobotu vyhlásil núdzový stav z dôvodu nebezpečenstva, ktoré Hone predstavuje a takisto zvýšil stupeň nebezpečenstva pred požiarmi, píše CNN.



Miestna televízna stanica KHON2 uviedla, že pláže na ostrove boli uzavreté a úrady otvorili núdzové prístrešia. Dodávateľ elektriny Hawaiian Electric uviedol, že viac než 7000 zákazníkov je bez elektriny.



Ďalší hurikán štvrtej kategórie z názvom Gilma sa nachádzal približne 2380 kilometrov od Havaja. Očakáva sa však, že zoslabne, kým sa k ostrovu priblíži.



Havaj je najväčší z Havajských ostrovov a má približne 200.000 obyvateľov. Je označovaný aj ako Veľký ostrov (The Big Island).