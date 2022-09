Vnúčatá Alžbety II. držali stráž pri jej rakve

Londýn 17. septembra (TASR) – Osem vnúčat britskej kráľovnej Alžbety II. držalo v sobotu večer stráž pri rakve zosnulej panovníčky, vystavenej na verejnú úctu v historickej Westminsterskej sále v Londýne. TASR informácie prevzala od agentúry AFP a denníka The Guardian.



Synovia kráľa Karola III. – princovia William a Harry, dcéry princa Andrewa – princezné Beatrice a Eugenie, deti princeznej Anne – Peter Phillips a Zara Tindallová a deti princa Edwarda – Louise a James – stáli ticho okolo katafalku, na ktorom je rakva uložená.



Obrad sledovali aj ľudia, ktorí prišli vzdať poslednú úctu zosnulej kráľovnej.



Na podobnej ceremónii, známej ako vigília princov, sa v piatok večer zišli pri rakve svojej matky štyri deti Alžbety II. – kráľ Karol III. so svojimi troma súrodencami.



Po stráži trvajúcej asi 15 minút začali do sály znova začali prúdiť ľudia, ktorí čakajú v dlhom rade celé hodiny, kým sa dostanú k panovníčkinej rakve.



Dvere Westminsterskej sály, najstaršej časti sídla britského parlamentu, zatvoria v pondelok ráno pred štátnym pohrebom kráľovnej, ktorý sa začne vo Westminsterskom opátstve o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ).