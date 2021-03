Vnučka kráľovnej Alžbety porodila doma syna, do nemocnice to nestihla

Londýn 24. marca (TASR) - Jedna z vnučiek britskej kráľovnej Alžbety II. Zara Tindallová porodila syna. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Zara Tindallová, dcéra princeznej Anne, porodila v nedeľu 21. marca doma, kde žije spolu so svojím manželom Mikeom Tindallom, potvrdila v stredu hovorkyňa dvojice. Princezná Anne je jedinou dcérou kráľovnej Alžbety.



Manželia, ktorí už majú dve dcéry, dali novorodenému synovi meno Lucas Philip.



Mike Tindall, ktorý je bývalým anglickým hráčom ragby, uviedol: "V mojom dome prišiel na svet malý chlapček."



"Prišiel veľmi rýchlo. Nestihli sme to do nemocnice. (Manželka Zara) Porodila na dlážke v kúpeľni," dodal Mike vo svojom podcaste.



Hovorca Buckinghamského paláca, oficiálneho sídla panovníčky, oznámil: "Kráľovná a vojvoda z Edinburghu (princ Philip) sú správou nadšení a tešia sa na stretnutie so svojím desiatym pravnúčaťom, keď to už okolnosti dovolia."



Zara je profesionálnou jazdkyňou na koni a na letných olympijských hrách v Londýne v roku 2012 získala striebornú medailu v jazdeckom športe.