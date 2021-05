Vnučka britskej kráľovnej princezná Beatrice čaká svoje prvé dieťa

Londýn 19. mája (TASR) - Buckinghamský palác v stredu oznámil, že princezná Beatrice čaká svoje prvé dieťa s manželom Edoardom Mapellim, informuje agentúra AP.



"Obe rodiny majú z tejto noviny obrovskú radosť," píše sa vo vyhlásení paláca. Dieťa by sa malo narodiť na jeseň, uvádza AP.



Princezná Beatrice je najstaršou dcérou Princa Andrewa a je v poradí deviatou v nástupníctve na britský trón. Minulý rok v lete sa zosobášila so stavebným developerom Edoardom Mapellim. Pre obmedzenia spojené s koronavírusom mali iba skromný obrad. Vo februári tohto roku porodila syna aj jej sestra princezná Eugenie.



Kráľovná Alžbeta má spolu desať pravnúčat, tento rok očakáva narodenie ďalších dvoch. Okrem princeznej Beatrice čaká prírastok do rodiny aj princ Harry s manželkou Meghan. Ich dcéra by sa mala narodiť v lete.