V bulharských voľbách podľa exit pollu zvíťazilo zoskupenie R. Radeva
Sofia 19. apríla (TASR) - Zoskupenie Progresívne Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva zvíťazilo v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách v Bulharsku so ziskom 37,5 percenta hlasov, ukázal exit poll agentúry Alpha Research po uzavretí volebných miestností. Na zloženie väčšinovej vlády však bude potrebovať ďalších koaličných partnerov, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) vedená bývalým premiérom Bojkom Borisovom skončila na druhom mieste so ziskom 16,2 percenta hlasov. Radev pred voľbami avizoval, že chce získať absolútnu väčšinu v 240-člennnom parlamente a odmietol, že by po voľbách vytvoril koalíciu so stranou GERB.
Exit poll zároveň naznačuje, že volebná účasť dosiahla 43,4 percenta. Stranu Pokračujeme v zmene – Demokratické Bulharsko (PP-DB) podporilo podľa odhadov 14,5 percenta voličov. Približne 8,4 percenta hlasov získalo Hnutie za práva a slobody (MRF), 4,9 percenta strana Obroda a tesne nad potrebnú štvorpercentnú hranicu sa dostala aj aliancia BSP – Zjednotená ľavica.
Exit poll tiež predpokladá, že volebná účasť dosiahla 43,4 percenta a že štvorpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu by mohlo prekonať šesť strán.
Radev bol prezidentom deväť rokov a v januári z tejto funkcie odstúpil. Počas svojho pôsobenia v úrade sa zasadzoval za obnovenie vzťahov s Ruskom a kritizoval posielanie vojenskej pomoci Ukrajine. Počas kampane sľuboval boj proti korupcii.
Bulharsko je vystavené politickej nestabilite: politické strany v rozdrobenom parlamente od roku 2021 nedokážu vytvoriť stabilné vládne koalície a za uplynulých päť rokov sa konalo už osem parlamentných volieb.
