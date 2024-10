Vo Fínsku dochádza ku kybernetickým útokom napojeným na Rusko

Helsinki 23. októbra (TASR) - Rusko je zapojené do rozsiahlych vplyvových operácií namierených voči Fínsku a ďalším európskym krajinám, uviedla fínska ministerka vnútra Lulu Ranneová v reakcii na podozrivé sabotáže a narúšanie poriadku v severskej krajine. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters.



NATO a západné spravodajské služby vrátanej fínskej varovali, že Rusko je zodpovedné za rastúci počet nepriateľských aktivít v euroatlantickej oblasti. Ide napríklad o opakované kybernetické útoky či podpaľačstvo s napojením na Moskvu, čo však Rusko popiera.



"Okrem iného zaznamenávame aj narušenia, sabotáže, rôzne typy škôd či organizovanú migráciu. Vo všeobecnosti to vyvoláva pocit neistoty," povedala Ranneová novinárom. Podľa jej slov vyšetrovanie mnohých prípadov stále prebieha.



"Na základe civilných i vojenských informácií však máme jasné indikácie, ktoré ukazujú na Rusko," povedala a zdôraznila, že napojenie je najviditeľnejšie pri zásahoch do GPS, ktoré Fínsko zaznamenalo vo svojej námornej a leteckej doprave. "V súčasnosti je Rusko hlavným subjektom, ktorý proti nám vedie rozsiahle vplyvové operácie," povedala.



Fínska bezpečnostná a spravodajská služba Supo uvádza, že pri niektorých podozrivých prípadoch môže ísť len o vandalizmus. Moskva je čoraz agresívnejšia a nebezpečnejšia vo svojich útokoch, no ani "Rusko nie je všemocný aktér, ako sa často rado prezentuje. Nie je schopné všetkého, z čoho je v súčasnosti obviňované", dodala služba.



Fínska štátna energetická spoločnosť Fortum ešte začiatkom októbra informovala, že vo Fínsku i Švédsku denne zaznamenáva kybernetické útoky a v niektorých prípadoch aj narušenie satelitného pripojenia. V okolí jej prevádzok tiež spozorovali drony a podozrivé osoby.



Terčom útokov bola aj finančná skupina Nordea. Fínsky Národný vyšetrovací úrad v piatok preto začal vyšetrovanie kybernetických útokov zameraných aj na finančný sektor. "Útoky viedli k dočasnému spomaleniu alebo nedostupnosti online služieb," ozrejmila Nordea pre Reuters.