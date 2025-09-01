< sekcia Zahraničie
Vo Fínsku odsúdili podporovateľa terorizmu v nigérijskej Biafre
Helsinki 1. septembra (TASR) - Súd vo Fínsku v pondelok odsúdil nigérijského separatistického vodcu Simona Ekpu na šesť rokov väzenia za teroristické trestné činy súvisiace s podporou nezávislosti nigérijského regiónu Biafra nezákonnými prostriedkami. Informovala o tom agentúra AFP.
Štyridsaťročný Simon Ekpa, ktorý má fínske aj nigérijské občianstvo, bol súdom okresu Päijät-Häme uznaný za vinného z účasti na činnosti teroristickej skupiny a z verejného podnecovania na spáchanie trestného činu na teroristické účely. Podľa rozsudku sa skutky odohrali v meste Lahti v rokoch 2021 až 2024.
Ekpa bol zároveň uznaný vinným z daňového podvodu vo veľkom rozsahu.
Súd uviedol, že Ekpa využíval sociálne siete na získanie politicky vplyvného postavenia a využil zmätok v kľúčovom separatistickom hnutí v Nigérii, aby v ňom prevzal významnú úlohu. Podieľal sa na organizovaní aktivít hnutia vrátane zakladania ozbrojených skupín, ktoré okresný súd vo Fínsku označil za teroristické.
Ako konštatoval súd, Ekpa tieto skupiny vybavil zbraňami, výbušninami a muníciou a prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti X svojich sledovateľov nabádal na páchanie trestných činov v Nigérii.
Ekpa obvinenia poprel a pred súdom uviedol, že iba sprostredkoval posolstvá a informácie miestnych úradov o udalostiach v regióne.
Ekpa je bývalý komunálny poslanec fínskej konzervatívnej Strany národnej koalície v meste Lahti, kde pôsobil vo výbore pre verejnú dopravu. V posledných rokoch bol terčom viacerých novinárskych fact-checkov vrátane AFP pre nepravdivé tvrdenia a dezinformácie v rámci kampaní za nezávislosť Biafry.
Región Biafra leží na juhovýchode Nigérie. Občianska vojna v Biafre zúrila v rokoch 1967–1970 po vyhlásení jej nezávislosti. Vtedajšia nigérijská vláda reagovala vojenskou intervenciou a blokádou, čo spôsobilo masový hlad a humanitárnu katastrofu, pri ktorej zomreli milióny ľudí. V januári 1970 Biafra kapitulovala, Nigéria si síce zachovala územnú integritu, ale etnické napätie v krajine pretrváva.
Tento konflikt pritiahol medzinárodnú pozornosť, pričom niektoré štáty podporovali Biafru a iné Nigériu, a stal sa inšpiráciou pre vznik moderných humanitárnych organizácií.
