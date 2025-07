PRIESKUM: Vo Fínsku klesla podpora pre uznanie Palestíny

Helsinki 2. júla (TASR) - Podľa prieskumu verejnej mienky vo Fínsku klesla podpora pre oficiálne uznanie štátu Palestína. TASR o tom píše podľa fínskej verejnoprávnej televízie YLE.



V súčasnosti podporuje uznanie Palestíny približne 37 percent Fínov v porovnaní so 41 percentami v minulom roku. Počet ľudí proti uznaniu sa zvýšil na 26 percent, minulý rok uznanie odmietalo 17 percent. Počet ľudí, ktorí sa nechceli vyjadriť alebo na to nemajú názor, mierne klesol.



Otázka uznania rozdeľuje fínskych respondentov aj podľa pohlavia. Za uznanie Palestíny je približne 42 percent žien a 33 percent mužov. Proti uznaniu je v prípade mužov 41 percent a 11 percent žien.



Fínsko síce uznáva dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe, ale miestni politici tvrdia, že uznajú Palestínu až „keď na to príde správny čas“. Zo severských krajín to urobilo ako prvé Švédsko 30. októbra 2014. Ku Štokholmu sa 24. mája 2024 pridalo Nórsko (spolu s Írskom a Španielskom v rámcu EÚ). V Dánsku v decembri 2014 parlament zamietol návrh zákona o uznaní Palestíny ako štátu.



Dnes Palestínu ako štát uznáva 147 zo 193 členských krajín OSN, Slovensko ju spolu s Českom ako nástupnícke štáty ČSSR uznávajú od 18. novembra 1988. Tri dni predtým, 15. novembra 1988 vyhlásila štát Palestína Organizácia pre oslobodenie Palestíny (OOP) pod vedením Jásira Arafata.