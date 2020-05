Vo Fínsku sa napriek námietkam učiteľov znovu otvorili školy

Helsinki 14. mája (TASR) - Vo Fínsku sa vo štvrtok opätovne otvorili školy, ktoré boli v dôsledku koronavírusovej pandémie zatvorené asi osem týždňov. Stalo sa tak napriek námietkam učiteľov v odboroch varujúcich, že takýto krok nemusí byť pre deti ani učiteľský zbor celkom bezpečný, píše agentúra AFP.



Žiaci sa tak do škôl, kde platia prísne pravidlá rozstupu medzi ľuďmi, vrátili len niečo vyše dva týždne pred tým, ako sa v tejto severskej krajine začnú letné prázdniny.



Fínska ministerka školstva Li Anderssonová už vopred avizovala, že prestávky medzi hodinami sa časovo rozložia tak, aby nedošlo k situácii, že na ihrisku pred školou bude naraz veľa detí. Na učebne sa podľa jej slov mali tiež premeniť iné nevyužité priestory na školách, aby boli žiaci od seba dostatočné vzdialení.



Anderssonová následne ešte v utorok informovala, že legislatíva v tomto smere bude upravená tak, aby sa v prípade opätovného zvýšenia počtu infikovaných, mohli sa jednotlivé školy v polovici augusta, keď fínski žiaci opäť zasadnú do lavíc, rozhodnúť, či bude v nich fungovať vyučovanie prebiehať v klasickom alebo len diaľkovom režime.



Vo Fínsku dosiaľ zaznamenali 6145 prípadov nákazy koronavírusom a 284 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. V dôsledku týchto nižších čísel než v susedných severských krajinách epidemiológovia varujú, že Fínsko by ešte mohla zasiahnuť silnejšia vlna epidémie.



Znovuotvorenie škôl kritizovalo združenie fínskych učiteľov. Varovalo pritom, že všetky školy nemusia "byť schopné zaistiť plnú bezpečnosť žiakov ani svojich zamestnancov".



Popredný štátny epidemiológ Mika Salminen však, naopak, takýto krok obhajoval. Ešte 29. apríla, keď vláda otvorenie škôl avizovala, na tlačovej konferencii povedal, že infikovaných detí je len veľmi málo, pričom za "nereálne" považuje, že by dieťa nakazilo dospelého.



Podľa prieskumov verejnej mienky sa názory obyvateľov v tejto otázke rôznia, zhruba polovica s otvorením škôl súhlasí a približne rovnaký počet ich je proti.



Do školy sa teraz museli vrátiť všetky fínske deti s výnimkou tých, ktorí môžu pokračovať v diaľkovom štúdiu na základe potvrdenia od lekára. Podľa prieskumu fínskej verejnoprávnej stanice YLE by na diaľkovú výučbu malo byť aj naďalej oprávnených asi päť percent žiakov (približne 30.000).



Fínsko zaviedlo obmedzenia pohybu v polovici marca. Odvtedy bolo zrušené vyučovanie na školách pre deti staršie ako desať rokov. Mladšie deti ich smeli naďalej navštevovať len v prípade, že ich rodičia pracovali v niektorom zo základných odvetví nevyhnutých na chod krajiny.



Začiatkom mája vláda avizovala plán na postupné uvoľňovanie opatrení. Reštaurácie, pohostinstvá a kultúrne inštitúcie v krajine sa budú môcť otvoriť až 1. júna, pričom dodržiavať budú musieť pravidlá spoločenského odstupu ako aj zákaz zhromaždení nad 50 ľudí.