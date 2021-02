Vo Fínsku sa začal proces s veliteľom obvineným z vojnových zločinov

Tampere 3. februára (TASR) - Vo Fínsku sa v stredu začal súdny proces s podozrivým vojenským bossom obvineným z ukrutností počas občianskej vojny v Libérii. Prokuratúra tvrdí, že Gibril Massaquoi zo Sierry Leone, od roku 2008 žijúci vo Fínsku, bol vysokopostaveným členom povstaleckej skupiny, ktorá v rokoch 1999-2003 bojovala na území Libérie.



Massaquoi (51) čelí obvineniam z vraždy, vojnových zločinov s priťažujúcimi okolnosťami a zločinov proti ľudskosti, ktoré mal spáchať počas interného konfliktu v zmienenej západoafrickej krajine. Podľa prokuratúry, ktorú citovala stanica BBC, sa podieľal na zabíjaní civilistov a odzbrojených vojakov, na znásilneniach a verbovaní detských vojakov.



Massaquoi obvinenia odmieta a tvrdí, že v čase týchto údajných zločinov sa zúčastňoval na mierových rozhovoroch.



V libérijskom konflikte, ktorý bol prepletený s vojnou v susednej Sierre Leone, zahynulo približne 250.000 ľudí.



Massaquoi pôsobil ako veliteľ a hovorca neslávne známej sierraleonskej povstaleckej skupiny Jednotný revolučný front (RUF), ktorý bojoval tiež v Libérii. RUF bol známy páchaním zverstiev vrátane odsekávania končatín civilistom, ako aj vraždami a znásilňovaním.



Massaquoi vypovedal na Špeciálnom súde pre Sierru Leone (SCSL), ktorý zradila sierraleonská vláda spolu s OSN na vyšetrovanie vojnových zločinov spáchaných v danom konflikte. V roku 2008 bol Massaquoi presídlený do Fínska v rámci programu ochrany svedkov, ktorý poskytuje imunitu za zločiny spáchané v Sierre Leone, nie však v Libérii. Vlani v marci ho zatkli vo fínskom meste Tampere, kde podstupuje aj súdny proces.



V dokumentoch, ktoré mala možnosť zhliadnuť tlačová agentúra AFP, sa uvádza, že Massaquoi v RUF zastával "extrémne významnú a vplyvnú pozíciu". RUF bol jednou z hlavných milícií bojujúcich v Libérii po boku Národného vlasteneckého frontu Libérie (NPFL) prezidenta Charlesa Taylora.



Prokuratúra preňho požaduje doživotný trest, ktorý však vo Fínsku znamená odňatie slobody na maximálne 14 rokov.



Súd sa v priebehu nasledujúcich niekoľkých týždňov presunie do Libérie a Sierry Leone so zámerom vypočuť si výpovede približne 80 svedkov a navštíviť miesta, kde malo dôjsť k údajným zverstvám spáchaným na príkaz Massaquoia.



Ide o prvý justičný prípad svojho druhu, ktorý sa bude sčasti odohrávať na libérijskej pôde, hoci Massaquoi zostane vo Fínsku.