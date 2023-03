Fínsko schválilo zákon, ktorým prijíma podmienky vstupu do NATO

Helsinki 1. marca (TASR) - Fínsky parlament v stredu schválil zákon o prijatí podmienok vstupu krajiny do Severoatlantickej aliancie. Hlasovalo zaň 184 poslancov, proti boli iba siedmi, jeden poslanec sa zdržal. Stalo sa tak ešte pred ratifikáciou prijatia do NATO Tureckom a Maďarskom, čím sa podľa agentúry AFP zvýšila pravdepodobnosť, že Fínsko vstúpi do Aliancie ešte pred susedným Švédskom. Informuje o tom TASR.



Ako pripomenula agentúra Reuters, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa pred časom zmienil, že Turecko je ochotné súhlasiť so vstupom Fínska do NATO. Avšak vstup Švédska považuje za neprijateľný, keďže poskytuje útočisko osobám, ktoré Ankara považuje za teroristov.



O ratifikácii prijatia Fínska a Švédska do NATO začal rokovať maďarský parlament iba v stredu. Všetky zvyšné členské krajiny Aliancie už vstup Fínska i Švédska odobrili.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg minulý týždeň vyhlásil, že obe severské krajiny by rád videl už ako členov Aliancie na júlovom summite vo Vilniuse.