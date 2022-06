Vo Fínsku uviedli do prevádzky nový európsky superpočítač LUMI

Brusel 13. júna (TASR) - Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) v pondelok uviedol do prevádzky svoj najnovší superpočítač s označením LUMI. S odvolaním sa na správu Európskej komisie o tom informoval spravodajca TASR.



Superpočítač LUMI je umiestnený v meste Kajaani vo Fínsku. Je to najrýchlejší a energeticky najefektívnejší superpočítač v Európe a zároveň tretí najrýchlejší na svete.



Ide o výsledok spoločného úsilia EuroHPC a konzorcia desiatich európskych krajín - okrem Fínska sú jeho súčasťou Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Island, Nórsko, Poľsko, Švédsko a Švajčiarsko.



Výkonná podpredsedníčka EK pre digitalizáciu Margrethe Vestagerová označila sprevádzkovanie superpočítača LUMI za významný krok pre digitálnu a zelenú transformáciu Európy.



"Vďaka svojej obrovskej výpočtovej kapacite umožní oveľa rýchlejšie vedecké objavy napríklad v medicíne a pri výskume klímy. Mohol by pomôcť aj pri vývoji vakcín, diagnostike rakoviny alebo zmierňovaní následkov klimatických zmien," uviedla Vestagerová.



Podľa eurokomisie LUMI je prvým z tohto druhu superpočítačov EuroHPC, ktorý bol uvedený na trh. Mal by dosiahnuť výkon 550 petaflopov (550 miliónov miliárd výpočtov za sekundu), pričom bude plne poháňaný obnoviteľnou energiou. Počítač LUMI využíva prirodzené chladiace systémy a jeho odpadové teplo bude tvoriť asi 20 percent diaľkového vykurovania v 36-tisícovom Kajaani, čím sa podstatne zníži ročná uhlíková stopa tohto fínskeho mesta.



LUMI bude všeobecne prístupný európskym používateľom od septembra 2022.



Jeho výpočtový výkon doplní existujúce superpočítače spoločného podniku EuroHPC: Discoverer v Bulharsku, MeluXina v Luxembursku, Vega v Slovinsku a Karolina v Česku. Pripravujú sa tri ďalšie superpočítače EuroHPC: LEONARDO v Taliansku, Deucalion v Portugalsku a MareNostrum 5 v Španielsku.



spravodajca TASR Jaromír Novak