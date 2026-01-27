< sekcia Zahraničie
Vo Fínsku zaznamenali menej imigrantov
Autor TASR
Helsinki 27. januára (TASR) - Počet prisťahovalcov vo Fínsku klesol v minulom roku na 50.060, vyplýva z predbežných údajov Fínskeho štatistického úradu. TASR o tom píše podľa webu verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Celková populácia Fínska dosiahla na konci minulého roka 5,66 milióna, čo predstavuje nárast o približne 21.000 ľudí oproti roku 2024. Bol spôsobený výlučne migračným prírastkom zo zahraničia.
Prílev imigrantov v uplynulom roku významne klesol oproti 63.965 registrovaným prisťahovalcom v roku 2024 a rekordným 73.236 v roku 2023. Imigrační experti už niekoľko rokov varujú, že v súperení o prilákanie talentov z celého sveta Fínsko zaostáva za ostatnými vyspelými krajinami.
Za faktory, ktoré pre nových prisťahovalcov pôsobia odstrašujúco, patrí podľa expertov sprísnenie pravidiel pre získanie povolení na pobyt pre zahraničných pracovníkov, obmedzenia pre určité sociálne dávky a trojkroková stratégia vlády na získanie fínskeho občianstva pre cudzincov.
V minulom roku sa vo Fínsku narodilo 45.835 detí v porovnaní so 43.711 v roku 2024. Celkovo bola v minulom roku priemerná plodnosť 1,3 dieťaťa na matku. Ide o mierny nárast po troch po sebe nasledujúcich rokoch poklesu, ukazujú údaje Fínskeho štatistického úradu. Na zachovanie počtu obyvateľstva (bez prisťahovalectva) je pritom potrebná priemerná miera plodnosti 2,1 dieťaťa na jednu ženu.
