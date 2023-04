Vo fjorde v Osle odhalili bronzovú sochu legendárnej mrožice

Oslo 30. apríla (TASR) - Bronzovú sochu samice mroža menom Freya, ktorá si vlani v lete získala celosvetovú pozornosť po tom, ako sa vyhrievala vo fjorde v Osle, odhalili v sobotu v osloskom prístave Kongen.



Ako napísala agentúra AFP, socha v životnej veľkosti zobrazuje mrožicu, ako leží na boku na skalnatom brehu prístavu - neďaleko miesta, kde Freya vlani priťahovala davy ľudí, keď sa s obľubou drala do člnov, naháňala vodné vtáctvo alebo sa vyhrievala na lnku.



Úrady však vlani v auguste rozhodli, že mrožica bude utratená. Odvolali sa na príznaky stresu i na obavy, že predstavuje ohrozenie pre verejnosť, ktorá sa nedrží v dostatočnej vzdialenosti. Toto rozhodnutie vyvolalo medzi niektorými ľuďmi hnev.



Kritici tvrdili, že rozhodnutie o utratení zvieraťa bolo unáhlené. Úradníci sa však bránili, že uspanie Freye a jej premiestnenie do menej obývanej oblasti by bolo príliš zložitou operáciou.



Mrož je chránený druh, ktorý zvyčajne žije v severnejších zemepisných šírkach Arktídy. Živia sa najmä bezstavovcami, ako sú mäkkýše, krevety a kraby alebo malými rybami. Samce môžu vážiť až tonu, samice približne 700 kilogramov.



Pred tým, ako sa Freya rozhodla stráviť časť leta v Nórsku, ju spozorovali aj v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Dánsku a Švédsku.



Jej socha vznikla aj za podpory verejnej zbierky, ktorú zorganizoval Erik Holm. Vyzbieralo sa v nej v prepočte viac ako 25.000 dolárov.